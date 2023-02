Sortie nature : Chouette entends-tu, 3 mars 2023, Saint-Malon-sur-Mel OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Saint-Malon-sur-Mel.

Sortie nature : Chouette entends-tu

Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine

2023-03-03 – 2023-03-03

Partez à la découverte des rapaces nocturnes, ces chasseurs discrets et fascinants, le vendredi 3 mars à 20h30.

Vous allez explorer un site teinté de mystère et de secrets de ces êtres ailés, en compagnie d’un animateur expérimenté. Cette expérience vous permettra de découvrir une autre facette de la nature et de comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Écoutez leurs hululements, apprenez à les reconnaître et découvrez leur mode de vie lors d’une sortie nocturne inoubliable.

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr ou via le formulaire en ligne : https://www.helloasso.com/associations/cpie-foret-de-broceliande/boutiques/sorties-nature

contact@cpie-broceliande.fr +33 2 97 22 74 62 https://www.helloasso.com/associations/cpie-foret-de-broceliande/boutiques/sorties-nature

