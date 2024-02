Sortie nature Chouette entends-tu ? Saint-Malon-sur-Mel, vendredi 23 février 2024.

Sortie nature Chouette entends-tu ? Saint-Malon-sur-Mel Ille-et-Vilaine

Que diriez-vous d’une sortie nocturne en pleine nature pour partir à la découverte des rapaces nocturnes ?

Si cela vous tente, alors rendez-vous sur le site de La Marette pour venir explorer ce site teinté de mystère accompagné d’un animateur pour en apprendre encore plus sur ces espèces.

Cette expérience vous permettra de découvrir une autre facette de la nature et de comprendre leur rôle dans l’écosystème.

Écoutez leurs hululements, apprenez à les reconnaître et découvrez leur mode de vie lors d’une sortie nocturne inoubliable.

Sur inscription.

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Forêt de Brocéliande au 02 97 22 74 62 ou contact@cpie-broceliande.fr ou directement via le site internet du CPIE avec le lien suivant https://cpie-broceliande.fr/cpie/cpiesubscribe.aspx?ACTION=EVENT&ID=220657 (à copier coller dans la barre de recherche) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:30:00

Saint-Malon-sur-Mel 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@cpie-broceliande.fr

L’événement Sortie nature Chouette entends-tu ? Saint-Malon-sur-Mel a été mis à jour le 2024-02-13 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN