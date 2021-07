Saint-Martin-d'Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Manche, Saint-Martin-d'Aubigny Sortie nature – Cherchez la p’tite bête Saint-Martin-d’Aubigny Saint-Martin-d'Aubigny Catégories d’évènement: Manche

Sortie nature – Cherchez la p’tite bête Saint-Martin-d’Aubigny, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Martin-d'Aubigny. Sortie nature – Cherchez la p’tite bête 2021-07-09 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-17 17:00:00 17:00:00

Pour découvrir les petites bêtes des prairies (insectes qui sautent et volent, escargots…). Un animateur vous aidera à les identifier et mieux connaître leur mode de vie.

Réservation obligatoire au 02 33 45 14 34. Lieu de RDV précisé lors de la réservation. Nombre de places limité. Pour découvrir les petites bêtes des prairies (insectes qui sautent et volent, escargots…). Un animateur vous aidera à les identifier et mieux connaître leur mode de vie.

