Sortie nature – Chauves souris et canoë
Base de Plein Air Rue faubourg Giroire Argentonnay Deux-Sevres
2023-07-11 20:30:00

2023-07-11 20:30:00 – 2023-07-11

Rue faubourg Giroire Base de Plein Air

Argentonnay

Deux-Sevres Sortie semi-nocturne en Canoë à la découverte des chauves-souris. Savoir nager. Sur inscription. Sortie semi-nocturne en Canoë à la découverte des chauves-souris. Savoir nager. Sur inscription. Guillaume Bitton

Rue faubourg Giroire Base de Plein Air Argentonnay

