Sortie nature : Chasse au trésor à la Hottée Coincy Coincy Catégories d’évènement: Aisne

Coincy

Sortie nature : Chasse au trésor à la Hottée Coincy, 6 juillet 2022, Coincy. Sortie nature : Chasse au trésor à la Hottée Coincy

2022-07-06 – 2022-07-06

Coincy Aisne Coincy 0 0 Lors d’un parcours saupoudré d’énigmes, arriverez-vous à trouver les trésors de la Hottée ? A savourer en famille !

De 14h à 17h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Lors d’un parcours saupoudré d’énigmes, arriverez-vous à trouver les trésors de la Hottée ? A savourer en famille !

De 14h à 17h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Lors d’un parcours saupoudré d’énigmes, arriverez-vous à trouver les trésors de la Hottée ? A savourer en famille !

De 14h à 17h

Dans le respect des consignes sanitaires.

Prévoir des chaussures de marche

En partenariat avec la commune

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org Agence Aisne Tourisme

Coincy

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coincy Autres Lieu Coincy Adresse Ville Coincy lieuville Coincy Departement Aisne

Coincy Coincy Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coincy/

Sortie nature : Chasse au trésor à la Hottée Coincy 2022-07-06 was last modified: by Sortie nature : Chasse au trésor à la Hottée Coincy Coincy 6 juillet 2022 Aisne Coincy

Coincy Aisne