Sortie nature «Chapitre estival à Sacy»

Sortie nature «Chapitre estival à Sacy», 6 juillet 2022, . Sortie nature «Chapitre estival à Sacy»

2022-07-06 15:00:00 – 2022-07-06 18:00:00 Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose pour ceux qui auraient raté les rendez-vous du printemps, une immersion dans les Marais en mode estival. À découvrir en famille ou entre amis ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche. Places limitées ! Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose pour ceux qui auraient raté les rendez-vous du printemps, une immersion dans les Marais en mode estival. À découvrir en famille ou entre amis ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche. Places limitées ! Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. Le Conservatoire des Espaces Naturelles des Hauts-de-France propose pour ceux qui auraient raté les rendez-vous du printemps, une immersion dans les Marais en mode estival. À découvrir en famille ou entre amis ! En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

Prévoir des chaussures de marche. Places limitées ! Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte. ©Conseil Départemental de l’Oise dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville