Sortie nature – Chapeau bas pour les Lieux Restaurés Bonneuil-en-Valois, 22 mai 2022, Bonneuil-en-Valois.

En compagnie du conservateur bénévole et d’un salarié du Conservatoire d’Espaces Naturels, partez à la découverte de ce site en cours de restauration et composé de zones humides et de coteaux calcaires. Belle synthèse des milieux et espèces présent au sein de la vallée de l’Automne

Prévoir des bottes,

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96

Bonneuil-en-Valois

