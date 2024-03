Sortie nature « chants d’oiseaux » Maison de la Garonne Miramont-de-Comminges, samedi 1 juin 2024.

Sortie nature « chants d’oiseaux » Sortie chants d’oiseau sur les bords de la Garonne (entre village, forêts et berges). Identification des oiseaux et découverte des différentes variétés de chants. Animé par Eloy Sanchez, éthologue. Samedi 1 juin, 09h00 Maison de la Garonne Gratuit. Sur inscription préalable. Nombre de place disponible : 15. Prévoir une tenue confortable et de l’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-01T09:00:00+02:00 – 2024-06-01T10:30:00+02:00

Maison de la Garonne 10 rue Maubé, 31800 Miramont-de-Comminges Miramont-de-Comminges 31800 Haute-Garonne Occitanie 05 36 85 00 11 https://www.coeurcoteaux-comminges.fr/vivre-bouger/culture-tourisme-loisirs/maison-de-la-garonne-639 Cet espace pluriel est à la fois un lieu de mémoire de notre patrimoine industriel (il raconte la « Garonne hydroélectrique »), un lieu de ressource d'observation du fleuve (histoire des crues qui ont façonné le paysage environnant), un lieu de découverte et de sensibilisation au milieu naturel (observation et protection de la faune et de la flore) et surtout un espace pédagogique particulièrement destiné aux scolaires de tous âges et de tous horizons qui découvriront à travers l'histoire de la Garonne l'importance qu'elle a jouée et continue de jouer dans la vie des hommes et de notre territoire. Parking et aires de pique-nique

