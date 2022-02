Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault Ault Catégories d’évènement: Ault

Somme

Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault, 3 mai 2022, Ault. Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault

2022-05-03 – 2022-05-03

Ault Somme Ault Avec l’arrivée de l’hiver, les arbres se dépouillent de leur feuillage. C’est la meilleures occasion de pouvoir les apercevoir se nourrir : pic vert, pic épeiche, sitelle, roitelet … De plus, le froid a amené quelques espèces du Nord venues dans ce lieu bien abrité, mésange noire, mésange boréale …. Au retour du printemps les chants sont plus forts, pour un besoin bien naturel … Tout ceci dans le cadre merveilleux de la forêt primaire du Bois de Cise. Visite guidée de 2 km, et sur réservation auprès du guide. Avec l’arrivée de l’hiver, les arbres se dépouillent de leur feuillage. C’est la meilleures occasion de pouvoir les apercevoir se nourrir : pic vert, pic épeiche, sitelle, roitelet … De plus, le froid a amené quelques espèces du Nord venues dans ce lieu bien abrité, mésange noire, mésange boréale …. Au retour du printemps les chants sont plus forts, pour un besoin bien naturel … Tout ceci dans le cadre merveilleux de la forêt primaire du Bois de Cise. Visite guidée de 2 km, et sur réservation auprès du guide. +33 6 65 45 03 74 Avec l’arrivée de l’hiver, les arbres se dépouillent de leur feuillage. C’est la meilleures occasion de pouvoir les apercevoir se nourrir : pic vert, pic épeiche, sitelle, roitelet … De plus, le froid a amené quelques espèces du Nord venues dans ce lieu bien abrité, mésange noire, mésange boréale …. Au retour du printemps les chants sont plus forts, pour un besoin bien naturel … Tout ceci dans le cadre merveilleux de la forêt primaire du Bois de Cise. Visite guidée de 2 km, et sur réservation auprès du guide. ©Office de Tourisme Destination Le Tréport-Mers – 2021

Ault

dernière mise à jour : 2022-01-12 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – DESTINATION LE TREPORT – MERS

Détails Catégories d’évènement: Ault, Somme Autres Lieu Ault Adresse Ville Ault lieuville Ault Departement Somme

Ault Ault Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ault/

Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault 2022-05-03 was last modified: by Sortie nature – Chants d’oiseaux au bois Ault Ault 3 mai 2022 Ault Somme

Ault Somme