Sortie nature Chant des oiseaux SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre, mardi 5 mars 2024.

Sortie nature Chant des oiseaux SEGRIE-FONTAINE Athis-Val de Rouvre Orne

Sur un parcours de 3,5 km, bien emmitouflé.es, observez le frémissement du printemps qui fait scintiller les jonquilles, éclore les bourgeons et exploser le vert tendre des premières feuilles ! Chouette, on part en escapade !

Dès 4 ans

Chaussures de marche

Sur réservation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 17:00:00

SEGRIE-FONTAINE Rendez-vous à la Maison de la Rivière

Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie contact@cpie61.fr

