Salles Salles Gironde, Salles Sortie nature champignons Salles Salles Catégories d’évènement: Gironde

Salles

Sortie nature champignons Salles, 24 octobre 2021, Salles. Sortie nature champignons 2021-10-24 – 2021-10-24

Salles Gironde Salles Alexandre vous emmène sur les bords de l’Eyre (domaine public) pour apprendre à (re)connaître les différentes espèces de champignons qui poussent dans nos sous-bois. Une balade de saison à ne pas manquer ! Animation en partenariat avec Alexandre BERT de l’association Nature Gasconne Alexandre vous emmène sur les bords de l’Eyre (domaine public) pour apprendre à (re)connaître les différentes espèces de champignons qui poussent dans nos sous-bois. Une balade de saison à ne pas manquer ! Animation en partenariat avec Alexandre BERT de l’association Nature Gasconne +33 5 56 88 30 11 Alexandre vous emmène sur les bords de l’Eyre (domaine public) pour apprendre à (re)connaître les différentes espèces de champignons qui poussent dans nos sous-bois. Une balade de saison à ne pas manquer ! Animation en partenariat avec Alexandre BERT de l’association Nature Gasconne OT Val de l’Eyre dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salles Autres Lieu Salles Adresse Ville Salles lieuville 44.54965#-0.86812