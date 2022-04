Sortie nature : champignons et vieux arbres

Sortie nature : champignons et vieux arbres, 24 avril 2022

Le Pays des Sources et le Département de l'Oise organisent une sortie sur la thématique des champignons et des vieux arbres. En compagnie de François Petit, mycologue de l'ABMARS, et du CPIE des Pays de l'Oise, partez à la découverte des richesses naturelles du massif forestier de Thiescourt, propice aux champignons, aux insectes et aux oiseaux qui nichent sur les troncs des gros arbres. Réservation souhaitée !

