Sortie Nature Cazaugitat

2022-05-13 – 2022-05-13

Cazaugitat Gironde Cazaugitat

EUR 0 0 Organisé par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine, le but étant de faire découvrir la faune et la flore printanière de cette butte calcaire au grand public. Au programme, une petite balade nature de 1 à 2 heures entre 10h et midi sur les 7 hectares de la butte de Launay. Lors de celle-ci vous suivrez le gestionnaire du site, pour vous intéresser aux diverses richesses naturelles présentes (flore, papillons, oiseaux…) et aux travaux nécessaires pour le maintien de ces habitats fragiles.

+33 6 77 03 95 47

Entre-deux-mers

Cazaugitat

