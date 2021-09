Sortie Nature :« Ça coasse à Boves » à Etang Saint-Ladre Boves, 29 septembre 2021, Boves.

Sortie Nature :« Ça coasse à Boves » à Etang Saint-Ladre 2021-09-29 19:00:00 – 2021-09-29 20:30:00

Boves Somme

Quit dit mare, dit amphibiens, bien sûr… allons les écouter et tenter de les observer pendant leurs divagations nocturnes…

En partenariat avec la commune et Boves Accueil

Prévoir des bottes et une lampe de poche si possible.

