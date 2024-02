Sortie nature ça brâme dans les bois Saint-Jean-le-Vieux, vendredi 20 septembre 2024.

Pyrénées-Atlantiques

Organisé par le CPIE Pays Basque, avec la Fédération des Chasseurs des Pyrénées-Atlantiques.

L’automne venu, la forêt retentit d’un cri rauque et puissant. C’est le brame du cerf. Nous visionnerons un diaporama de présentation de l’espèce et du plan de gestion. Puis nous irons relever les indices de présence des Cervidés et découvrir les aménagements mis en place. En début de soirée, nous nous installerons en silence pour tenter d’observer le cerf à la longue-vue et écouter le brame.

Prévoir en-cas, chaussures de randonnée, eau, vêtements chauds, gants, bonnet. RDV à 13 h 30 au parking situé après le restaurant Mendy à Saint-Jean-le-Vieux. Puis 20 min de covoiturage en véhicule personnel. Adultes et enfants à partir de 8 ans EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-20 13:30:00

fin : 2024-09-20 22:00:00

Parking après le restaurant Mendy

Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpie.pays.basque@orange.fr

