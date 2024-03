Sortie nature « Ça bouge dans la mare de Gommerville ! » Gommerville, mercredi 6 mars 2024.

Sortie nature « Ça bouge dans la mare de Gommerville ! » Gommerville Eure-et-Loir

Entre histoire, nature et culture, venez en apprendre plus sur les mares à côté de chez vous !

Sous la surface en apparence paisible de l’eau s’agite tout un bataillon de plantes et d’animaux !

Prévoir chaussures étanches.

Inscription obligatoire avant le mardi 5 mars à midi ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’événement Sortie nature « Ça bouge dans la mare de Gommerville ! » Gommerville a été mis à jour le 2024-02-29 par OT COEUR DE BEAUCE