Sortie Nature Brevans

Jura

Sortie Nature Brevans, 13 mai 2022, Brevans.

2022-05-13 17:30:00 – 2022-05-13 18:30:00

Brevans Jura EUR A l’affut des oiseaux des zones humides

Balade guidée organisée par l’EPTB et la LPO Bourgogne Franche-Comté

Prévoir chaussures de marche et jumelles

Lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription – Nombre de place limité. Inscription obligatoire franche-comte@lpo.fr +33 3 81 50 43 10 A l’affut des oiseaux des zones humides

Lieu du rendez-vous communiqué à l’inscription – Nombre de place limité. Inscription obligatoire Brevans

