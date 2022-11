Sortie nature : Bol d’air marin et oiseaux au cap d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer Catégories d’évènement: La Poterie-Cap-d'Antifer

Seine-Maritime

Sortie nature : Bol d’air marin et oiseaux au cap d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer, 4 février 2023, La Poterie-Cap-d'Antifer. Sortie nature : Bol d’air marin et oiseaux au cap d’Antifer

Route du Phare La Poterie-Cap-d’Antifer Seine-Maritime

2023-02-04 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-04 La Poterie-Cap-d’Antifer

Seine-Maritime La Poterie-Cap-d’Antifer Sortie nature animée par le Groupe ornithologique normand. Du haut des falaises gigantesques du cap d’Antifer, nous allons descendre jusqu’à la plage de galets et remonter au phare par la valleuse tout en observant les oiseaux marins. Rendez-vous au parking du phare d’Antifer à la Poterie-Cap-d’Antifer.

Date : le samedi 4 février à 9h.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html Sortie nature animée par le Groupe ornithologique normand. Du haut des falaises gigantesques du cap d’Antifer, nous allons descendre jusqu’à la plage de galets et remonter au phare par la valleuse tout en observant les oiseaux marins. Rendez-vous au parking du phare d’Antifer à la Poterie-Cap-d’Antifer.

Date : le samedi 4 février à 9h.

Réservation : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html La Poterie-Cap-d’Antifer

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: La Poterie-Cap-d'Antifer, Seine-Maritime Autres Lieu La Poterie-Cap-d'Antifer Adresse Route du Phare La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime Ville La Poterie-Cap-d'Antifer lieuville La Poterie-Cap-d'Antifer Departement Seine-Maritime

La Poterie-Cap-d'Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-poterie-cap-dantifer/

Sortie nature : Bol d’air marin et oiseaux au cap d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer 2023-02-04 was last modified: by Sortie nature : Bol d’air marin et oiseaux au cap d’Antifer La Poterie-Cap-d’Antifer La Poterie-Cap-d'Antifer 4 février 2023 La Poterie-Cap-d'Antifer Route du Phare La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime seine-maritime

La Poterie-Cap-d'Antifer Seine-Maritime