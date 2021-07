Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Manche, Torigny-les-Villes Sortie Nature > Bocage et Roches de Ham Torigny-les-Villes Torigny-les-Villes Catégories d’évènement: Manche

Torigny-les-Villes

Sortie Nature > Bocage et Roches de Ham Torigny-les-Villes, 6 août 2021-6 août 2021, Torigny-les-Villes. Sortie Nature > Bocage et Roches de Ham 2021-08-06 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-06 17:00:00 17:00:00

Torigny-les-Villes Manche En partenariat avec l’association Avril, l’Office de Tourisme et de la Culture vous donne rendez-vous le 6 août prochain aux Roches de Ham (parking) pour une sortie découverte du site et de son histoire. Au programme :

> Chasse aux petites bêtes et identification dans les chemins alentours,

