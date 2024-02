SORTIE NATURE: BIODIVERSITE ET VERGERS AVEC NATURE HAUTE MARNE Le Pailly, samedi 7 septembre 2024.

Tout public

* Biodiversité et vergers

Sortie nature en partenariat avec les Croqueurs de Pommes Sud 52 et le groupe LPO Chaumont/Langres

Découvrir comment des vergers peuvent devenir un paradis pour la Nature et les oiseaux. Visite des vergers refuges LPO Paillois et quizz sur la biodiversité.

RDV 14 h 15 Sur le parking du château à Le Pailly

Animation Maryline et François Commoy 06 76 67 39 35 .

1 Rue du Breuil de Saint-Germain

Le Pailly 52600 Haute-Marne Grand Est naturehautemarne@laposte.net

