2022-11-02 – 2022-11-02 Sortie en famille

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo Intervenant : l’ADEV Réservation indispensable – places limitées Si, lorsqu’on vous dit araignée, chauve-souris ou limace, vous prenez vos jambes à votre cou… cette sortie est faite pour vous ! Attention, ces bestioles mal-aimées pourraient vous devenir sympathiques ! dernière mise à jour : 2022-10-03 par

