Sortie nature : Balade sensible dans les roseaux Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Catégories d’évènement: Saint-Vigor-d'Ymonville

Seine-Maritime

Sortie nature : Balade sensible dans les roseaux Saint-Vigor-d’Ymonville, 18 mars 2023, Saint-Vigor-d'Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville. Sortie nature : Balade sensible dans les roseaux Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

2023-03-18 09:45:00 09:45:00 – 2023-03-18 Saint-Vigor-d’Ymonville

Seine-Maritime Saint-Vigor-d’Ymonville Au contact de la nature, que ressent-on, que voit-on ? Comment la perception d’une nature à préserver peut amener à un prendre soin ? La compagnie « Du Vivant Sous Les Plis », l’association « Rozeau » et la Maison de l’Estuaire vous invitent à méditer ces questions, à travers une balade immersive et en mouvement au cœur des roselières de l’estuaire de la Seine. Le cadre des roselières sera l’occasion de stimuler l’ouïe, la vue, l’odorat et le toucher et de vous donner peut-être le goût du roseau. Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie) A partir de 11 ans

Durée : 2h15

Prévoir des vêtements confortables ne craignant pas les salissures et des bottes.

Tarifs : adulte 12 € / enfant 7€.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso. Au contact de la nature, que ressent-on, que voit-on ? Comment la perception d’une nature à préserver peut amener à un prendre soin ? La compagnie « Du Vivant Sous Les Plis », l’association « Rozeau » et la Maison de l’Estuaire vous invitent à méditer ces questions, à travers une balade immersive et en mouvement au cœur des roselières de l’estuaire de la Seine. Le cadre des roselières sera l’occasion de stimuler l’ouïe, la vue, l’odorat et le toucher et de vous donner peut-être le goût du roseau. Rendez-vous à la Maison de la Réserve, Salle Avocette (accès via l’Aire de la Baie de Seine, parking du Pont de Normandie) A partir de 11 ans

Durée : 2h15

Prévoir des vêtements confortables ne craignant pas les salissures et des bottes.

Tarifs : adulte 12 € / enfant 7€.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso. communication@maisondelestuaire.org +33 2 35 24 80 01 https://www.maisondelestuaire.org/ Saint-Vigor-d’Ymonville

dernière mise à jour : 2022-12-19 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Vigor-d'Ymonville, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Vigor-d'Ymonville Adresse Pont de Normandie Saint-Vigor-d'Ymonville Seine-Maritime Ville Saint-Vigor-d'Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville lieuville Saint-Vigor-d'Ymonville Departement Seine-Maritime

Sortie nature : Balade sensible dans les roseaux Saint-Vigor-d’Ymonville 2023-03-18 was last modified: by Sortie nature : Balade sensible dans les roseaux Saint-Vigor-d’Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville 18 mars 2023 Pont de Normandie Saint-Vigor-d'Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d'Ymonville Seine-Maritime Saint-Vigor-d'Ymonville seine-maritime

Saint-Vigor-d'Ymonville Saint-Vigor-d'Ymonville Seine-Maritime