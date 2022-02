Sortie Nature – Balade Photo en bord de sèvre – Biodiversité et Paysages La Crèche La Crèche Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Crèche

Sortie Nature – Balade Photo en bord de sèvre – Biodiversité et Paysages La Crèche, 26 février 2022, La Crèche. Sortie Nature – Balade Photo en bord de sèvre – Biodiversité et Paysages Ruffigny Iles de Candé La Crèche

2022-02-26 10:00:00 – 2022-02-26 17:00:00 Ruffigny Iles de Candé

La Crèche Deux-Sèvres La Crèche Dans le cadre de son projet Inven’Terre, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en partenariat avec l’association Camera Natura, vous propose une sortie nature en bords de Sèvre pour découvrir la biodiversité et les paysages à la recherche des fritillaires.

Sur le thème des zones humides, cette balade photographique vous emmène à la découverte des prairies à fritillaires.

La sortie sera animée par Steve et Alain. De 10h à 17h, Camera Natura vous donne RDV à Ruffigny. Le lieu exact vous sera communiqué au moment de votre inscription. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, les participants devront prévoir une tenue adaptée aux zones humides et apporter un pique-nique tiré du panier. Pour le matériel photographique : trépied, filtres et accessoires photo

Inscription obligatoire auprès de Camera Natura : contact@cameranatura.org Communauté de Communes HVS

Ruffigny Iles de Candé La Crèche

