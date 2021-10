Lanvallay Lanvallay Côtes-d'Armor, Lanvallay Sortie nature – Balade en forêt aux couleurs de l’automne Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Sortie nature – Balade en forêt aux couleurs de l’automne Lanvallay, 25 octobre 2021, Lanvallay. Sortie nature – Balade en forêt aux couleurs de l’automne 2021-10-25 – 2021-10-25 Rue du Quai Talard Maison de la Rance

Lanvallay Côtes d’Armor Le Lundi 25 octobre 2021, de 14h à 16h30

SORTIE NATURE : A l’ombre des beaux feuillages, découvrez les mille et un secrets des arbres, arbustes et animaux de la forêt.

Balade idéale en famille ! Infos et réservation: 02 96 87 00 40

Tarifs et conditions d’accès

6,50€ / adulte

2,50€ / enfant 6 à 12 ans

