Remilly Les Marais Manche Remilly Les Marais Rendez-vous le 18 février prochain sur la place de l’église de Rémilly-les-Marais, pour une balade découverte autour de l’osier. Au programme :

> Découverte d’une oseraie ;

> Visite de l’atelier de vannerie Lehodey. Inscriptions obligatoires – Pass vaccinal. Rendez-vous le 18 février prochain sur la place de l’église de Rémilly-les-Marais, pour une balade découverte autour de l’osier. Au programme :

