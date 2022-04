Sortie nature: Balade contée dans le cratère du Mont Bar

2022-07-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-12 16:00:00 16:00:00 Au détour d’un chemin, le vol d’une libellule nous fait imaginer une entrée

vers un village dissimulé derrière une barrière de jonc.

Avec traduction en Langue des Signes

Réservation LSF : 06 72 12 74 23

– 25 personnes maximum contact@lespiedsaterre.fr +33 4 71 09 38 41 dernière mise à jour : 2022-04-23 par

