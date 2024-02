SORTIE NATURE: BALADE BOTANIQUE ET GOURMANDE Pornic, dimanche 27 octobre 2024.

Sortie organisée par l’association Hirondelle.

Cette balade botanique avec Liza va vous plaire:

Venez avec elle découvrir les plantes sauvages découverte visuelle, olfactive et gustative.

Liza saura aussi vous donner leurs propriétés et leur mode d’emploi.

Dégustation en fin de séance ! (si vous êtes sages !!?)

Apprendre à reconnaitre et manger des plantes sauvages, c’est aussi apprendre à regarder notre paysage quotidien autrement. En effet, vous ne verrez plus jamais un pissenlit comme avant!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 09:30:00

fin : 2024-10-27 12:30:00

Lieu donné à la réservation

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire

