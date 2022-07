SORTIE NATURE : BALADE AUTOUR DU LAC Saint-Viaud Saint-Viaud Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Base Nautique Fernand Bouchereau
Saint-Viaud
Loire-Atlantique

2022-07-10

Loire-Atlantique Saint-Viaud Partez à la découverte des plantes comestibles et utiles autour du lac de Saint-Viaud avec les incroyables comestibles vitaliens. Une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable tout en (re)découvrant les richesses naturelles de notre terroir. samuel@lesincroyablescomestiblesvitalien.fr +33 6 84 02 40 80 Partez à la découverte des plantes comestibles et utiles autour du lac de Saint-Viaud avec les incroyables comestibles vitaliens. Une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable tout en (re)découvrant les richesses naturelles de notre terroir. Saint-Viaud

