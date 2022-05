SORTIE NATURE BALADE AU CRÉPUSCULE » Palavas-les-Flots, 28 juillet 2022, Palavas-les-Flots.

SORTIE NATURE BALADE AU CRÉPUSCULE » Palavas-les-Flots

2022-07-28 – 2022-07-28

Palavas-les-Flots Hérault

20h – 22h30 Sortie nature Balade au crépuscule » à partir de 6 ans Pensez à prendre : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo du jour, eau et anti-moustique. Départ des 4 canaux Tarifs : adulte 5€ et enfant 3€ Infos et réservations : 04 67 07 73 34 – 09 72 54 67 02 – tourisme@ot-palavaslesflots.com En partenariat avec SYBLE : www.syble.fr Observez les oiseaux qui passent la nuit sur les étangs et découvrez la vie des chauves-souris et des rapaces nocturnes qui peuplent nos campagnes et nos villages.

