2022-06-18 09:30:00 – 2022-06-18

Dans le cadre des sorties nature et gratuites en Deux-Sèvres, venez découvrir avec DSNE, les actions conjointes du SEVT et du CEN pour la préservation de ce site aux richesses écologiques et paysagères remarquables. Rendez-vous à 9 h 30 à la station de pompage, rue des sources, Seneuil, Le Chillou. Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11. Le calendrier inter-associatif des sorties nature est disponible dans sa version numérique. Cette année, 183 sorties nature vous sont proposées par les associations nature du département : un bon moyen pour découvrir toutes les richesses naturelles des Deux-Sèvres. Découvrez le programme sur le lien suivant : https://www.dsne.org/nos-publications/calendrier-sorties-nature/

