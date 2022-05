Sortie nature – Bains de forêt Frasne Frasne Catégories d’évènement: Doubs

Frasne

Sortie nature – Bains de forêt Frasne, 16 août 2022, Frasne. Sortie nature – Bains de forêt Frasne

2022-08-16 09:00:00 – 2022-08-16 10:00:00

Frasne Doubs Proposé par Fanny Girod. nDéambulation au milieu des arbres, éveil des sens et déploiement de l’odora, du toucher pour accueillir les bienfaits des végétaux. Découverte des propriétés des arbres, et de certaines huiles essentielles. nPrévoir vêtements décontractés. nInscription obligatoire au point I de Frasne. Proposé par Fanny Girod. nDéambulation au milieu des arbres, éveil des sens et déploiement de l’odora, du toucher pour accueillir les bienfaits des végétaux. Découverte des propriétés des arbres, et de certaines huiles essentielles. nPrévoir vêtements décontractés. nInscription obligatoire au point I de Frasne. Frasne

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Frasne Autres Lieu Frasne Adresse Ville Frasne lieuville Frasne Departement Doubs

Frasne Frasne Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frasne/

Sortie nature – Bains de forêt Frasne 2022-08-16 was last modified: by Sortie nature – Bains de forêt Frasne Frasne 16 août 2022 Doubs Frasne

Frasne Doubs