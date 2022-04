SORTIE – NATURE : BAINS DE FORÊT ET ORCHIDÉES Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

2022-07-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-24 17:00:00 17:00:00

Sarreguemines Moselle Certains arbres de la forêt émettent des substances aromatiques – les phytoncides – favorables à notre santé. Des chercheurs et médecins japonais découvrirent notamment une action directe sur notre système immunitaire et un effet préventif sur le développement des tumeurs. Le Dr Qing Li a établi un protocole des bains de forêt, pour bénéficier pleinement de nombreux bienfaits.

Cette sortie vous apprendra à réaliser des bains de forêt propres à prévenir – ou aider à guérir – le coprs et l’esprit.

La floraison de belles orchidées forestières joindra, si la météo est favorable, l’utile à l’agréable. La sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme dans la limite des places disponibles). contact@sarreguemines-tourisme.com +33 3 87 98 80 81 http://www.sarreguemines-tourisme.com/fr Sarreguemines Tourisme

