SORTIE NATURE – BAINS DE FOR�TS ET ORCHID�ES Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

SORTIE NATURE – BAINS DE FOR�TS ET ORCHID�ES Forbach, 17 juillet 2022, Forbach. SORTIE NATURE – BAINS DE FORÊTS ET ORCHIDÉES rue du Mont Sainte-Croix parking de l’émetteur Forbach

2022-07-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-17 16:30:00 16:30:00 rue du Mont Sainte-Croix parking de l’émetteur

Forbach Moselle Forbach Cette sortie vous apprendra ainsi à réaliser des bains de forêt propres à prévenir – ou aider à guérir –

le corps et l’esprit.

La floraison de belles orchidées forestières joindra, à condition d’une météo favorable, l’utile à

l’agréable.Cette sortie sera animée par Michel Greff, animateur-nature.

Rendez-vous dimanche 17 juillet, à 14H, au parking de l’émetteur, rue du Mont Sainte-Croix, à

Forbach, durée environ 2h30.

Le tarif est de 6€ par personne. Nombre de places limité.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme du Pays de Forbach – Tél : 03 87 85 02 43 – https://boutique.paysdeforbach.com pixabay

rue du Mont Sainte-Croix parking de l’émetteur Forbach

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse rue du Mont Sainte-Croix parking de l'�metteur Ville Forbach lieuville rue du Mont Sainte-Croix parking de l'�metteur Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

SORTIE NATURE – BAINS DE FOR�TS ET ORCHID�ES Forbach 2022-07-17 was last modified: by SORTIE NATURE – BAINS DE FOR�TS ET ORCHID�ES Forbach Forbach 17 juillet 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle