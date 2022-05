Sortie nature – Baie de Saint-Brieuc, la grande traversée Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: 22400

Saint-Brieuc

Sortie nature – Baie de Saint-Brieuc, la grande traversée Saint-Brieuc, 15 juillet 2022, Saint-Brieuc.

2022-07-15 13:00:00 – 2022-07-15 16:30:00

Saint-Brieuc 22400 La baie comme vous ne l’avez jamais vue à travers une randonnée insolite de 10 km

Avec cette balade dans la baie, vous rejoindrez la grève du Valais à Saint-Brieuc, depuis la zone mytilicole de Planguenoual.

Zone mytilicole Jospinet Saint-Brieuc

