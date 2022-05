Sortie nature “Baie d’Authie : Artiste en herbe” Berck Berck Catégorie d’évènement: Berck

Sortie nature “Baie d’Authie : Artiste en herbe” Berck, 31 octobre 2022, Berck. Sortie nature “Baie d’Authie : Artiste en herbe” Chemin aux Raisins Berck

Chemin aux Raisins Berck 62600 Berck Sortie Nature Eden 62 – La nature est une inépuisable source d’inspiration. Entre plage et dunes, créons de petites œuvres artistiques. – Tarif : gratuit – Prévoir des vêtements adaptés. A partir de 8 ans – Sur inscription en ligne : www.eden62.fr (10 enfants max) – Rendez-vous à 10h sur le parking des Sternes près de la base nautique (rue chemins aux raisins) – Renseignements : +33(0)3 21 32 13 74 contact@eden62.fr +33 3 21 32 13 74 https://eden62.fr/ Sortie Nature Eden 62 – La nature est une inépuisable source d’inspiration. Entre plage et dunes, créons de petites œuvres artistiques. – Tarif : gratuit – Prévoir des vêtements adaptés. A partir de 8 ans – Sur inscription en ligne : www.eden62.fr (10 enfants max) – Rendez-vous à 10h sur le parking des Sternes près de la base nautique (rue chemins aux raisins) – Renseignements : +33(0)3 21 32 13 74 Chemin aux Raisins Berck

