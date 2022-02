Sortie nature avec Olterra : à bord du Célescope ! Bouziès, 16 avril 2022, Bouziès.

Sortie nature avec Olterra : à bord du Célescope ! Conduché Base de loisirs Kalapca Bouziès

2022-04-16 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-16 17:00:00 17:00:00 Conduché Base de loisirs Kalapca

Bouziès Lot Bouziès

16 EUR 16 Embarquez sur le Célé accompagné du Céléscope, une création de l’association Olterra ! Véritable observatoire flottant pourvu d’un arsenal d’outils ludiques et pédagogiques. Vous deviendrez alors explorateurs, loupe dans une main, épuisette dans l’autre, et découvrirez, au travers de jeux et d’observations, la rivière dans son écrin naturel et sa biodiversité.

Olterra vous propose des sorties animées, gratuites, ouvertes à toutes et tous. Inscription nécessaire.

contact@olterra.fr +33 6 41 51 49 58

