Sortie nature avec le GONM Saint-Georges-de-Livoye, 27 août 2021, Saint-Georges-de-Livoye.

Sortie nature avec le GONM 2021-08-27 14:00:00 – 2021-08-27

Saint-Georges-de-Livoye 50370 Saint-Georges-de-Livoye

Une ferme bio : agriculture et nature font bon ménage.

Le Groupe ornithologique normand propose une animation nature sur la ferme du Bois de St Georges de Livoye.

Dans l’espace agricole, la vie sauvage dépend du bon vouloir et des pratiques de l’agriculteur. La ferme du GAEC des méandres à St Georges de Livoye/Vernix est une des fermes bio du réseau de refuges du Groupe ornithologique normand. La visite de la ferme sera l’occasion de mieux comprendre les liens existant entre les pratiques de la bio et la biodiversité associée au bocage, aux prairies, à la ferme.

GRATUIT

Une ferme bio : agriculture et nature font bon ménage.

Le Groupe ornithologique normand propose une animation nature sur la ferme du Bois de St Georges de Livoye.

Dans l’espace agricole, la vie sauvage dépend du bon vouloir et des pratiques de…

+33 2 33 48 95 63

Une ferme bio : agriculture et nature font bon ménage.

Le Groupe ornithologique normand propose une animation nature sur la ferme du Bois de St Georges de Livoye.

Dans l’espace agricole, la vie sauvage dépend du bon vouloir et des pratiques de l’agriculteur. La ferme du GAEC des méandres à St Georges de Livoye/Vernix est une des fermes bio du réseau de refuges du Groupe ornithologique normand. La visite de la ferme sera l’occasion de mieux comprendre les liens existant entre les pratiques de la bio et la biodiversité associée au bocage, aux prairies, à la ferme.

GRATUIT

dernière mise à jour : 2021-08-07 par