Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique EUR le samedi 19 mars: sortie sur l’Erdre avec les commentaires passionnés et passionnants de Jean-Luc Maisonneuve – animateur nature à l’EDENN. il vous parlera de la gestion de l’ Erdre, et de toute la vie qui anime cette rivière.

RDV Quai St Georges départ 13h30

Participation 25 euros/pers

