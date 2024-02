Sortie nature avec Horizons22 Rue de Launay Ploubazlanec, mercredi 21 février 2024.

Le temps d’une balade de 4 à 5 kilomètres sur la commune de Ploubazlanec, venez vous imprégner de la beauté des paysages marins. Cette sortie à caractère familial vous permettra d’aborder la faune, la flore, l’environnement et le patrimoine local de manière scientifique, ludique et interactive. Convivialité et bonne humeur assurée ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 12:00:00

Rue de Launay Plage de Launay

Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne contact@horizons22.fr

