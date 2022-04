Sortie nature aux landes de La Saumagne Saint-Maurice-la-Souterraine Saint-Maurice-la-Souterraine Catégorie d’évènement: Saint-Maurice-la-Souterraine

Saint-Maurice-la-Souterraine Une sortie en compagnie d’une animatrice du Conservatoire d’Espaces Naturels pour découvrir la nature des landes de la Saumagne, et plus particulièrement la flore et les amphibiens présents dans cette zone humide.

Le samedi 30 avril à partir de 9h30. Sur inscription préalable. Prévoir chaussures adaptées et vêtements de terrain. Saint-Maurice-la-Souterraine

