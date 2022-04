Sortie nature: “Auprès de mon arbre !” Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Sortie nature: “Auprès de mon arbre !” Allègre, 9 juillet 2022, Allègre. Sortie nature: “Auprès de mon arbre !” parking Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre

2022-07-09 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-09 17:30:00 17:30:00 parking Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte

Allègre Haute-Loire Allègre Le Conservatoire d’Espaces Naturels d’Auvergne vous propose d’explorer une

parcelle de vieux bois située sur les flancs de la tourbière du Mont bar.

Avec traduction en Langue des Signes

Réservation LSF : 06 72 12 74 23

– 20 personnes maximum orene.gachet@cen-auvergne.fr parking Centre George Sand 4 rue Grellet de la Deyte Allègre

