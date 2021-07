Val-d'Oire-et-GartempeVal-d'Oire-et-Gartempe Val-d'Oire-et-Gartempe Val-d'Oire-et-Gartempe Haute-Vienne, Val-d'Oire-et-Gartempe Sortie nature au Saut de la Brame Val-d’Oire-et-Gartempe Val-d’Oire-et-Gartempe Val-d'Oire-et-GartempeVal-d'Oire-et-Gartempe Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne Val-d’Oire-et-Gartempe Prévoir : chaussures de marche et bouteille d’eau et chapeau (en fonction de la météo).

Sortie animée par le C.E.N. A 14h30, départ: parking du village « Le Breuil ». Tarif: 3€/personne, 2€ sur présentation du pAss O’ lim, gratuit -12ans. Durée 2h.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin. Tel.: 05.55.68.12.79 / info@tourisme-hautlimousin.com A la confluence de la Brame et de la Gartempe, venez découvrir une vallée boisée très atypique et les espèces animales qui y vivent avec l’animatrice du site Natura 2000 de la Vallée de la Gartempe (Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine). La rivière de la Brame forme au Saut de la Brame une succession de chutes d’eau qui vous plongera dans une ambiance sauvage et vous permettra de vous mettre dans la peau de ses habitants les plus discrets, la loutre, le Cincle plongeur mais aussi quelques papillons rares qui vivent aux abords des rivières. Avant de quitter le site, vous pourrez aussi découvrir la biodiversité (amphibiens, libellules,…) des nombreuses mares de Thiat. info@tourisme-hautlimousin.com +33 5 55 68 12 79 http://www.tourisme-hautlimousin.com/ Prévoir : chaussures de marche et bouteille d’eau et chapeau (en fonction de la météo).

