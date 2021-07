Saint-Fromond Saint-Fromond Manche, Saint-Fromond Sortie Nature > Au pays de cigognes Saint-Fromond Saint-Fromond Catégories d’évènement: Manche

Saint-Fromond

Sortie Nature > Au pays de cigognes Saint-Fromond, 13 août 2021-13 août 2021, Saint-Fromond. Sortie Nature > Au pays de cigognes 2021-08-13 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-13 17:30:00 17:30:00

Saint-Fromond Manche Saint-Fromond En partenariat avec la maison du parc, l’Office de Tourisme et de la Culture vous donne rendez-vous le 13 août prochain à la halle de Saint-Fromond (parking) pour une randonnée d’environ 11km.

Encadrée par un animateur du Parc, cette balade sera dédiée à la découverte et à la sensibilisation des cigognes sur le territoire. Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo ! Réservation obligatoire / durée : 2h30. En partenariat avec la maison du parc, l’Office de Tourisme et de la Culture vous donne rendez-vous le 13 août prochain à la halle de Saint-Fromond (parking) pour une randonnée d’environ 11km.

Encadrée par un animateur du Parc, cette balade sera… En partenariat avec la maison du parc, l’Office de Tourisme et de la Culture vous donne rendez-vous le 13 août prochain à la halle de Saint-Fromond (parking) pour une randonnée d’environ 11km.

Encadrée par un animateur du Parc, cette balade sera dédiée à la découverte et à la sensibilisation des cigognes sur le territoire. Pensez à prendre des vêtements adaptés à la météo ! Réservation obligatoire / durée : 2h30. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Fromond Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Fromond Adresse Ville Saint-Fromond lieuville 49.22129#-1.08971