Sortie nature, au fil de l'eau

Sortie nature, au fil de l’eau

2022-06-25 – 2022-06-25

Munis de cartes, boite loupe, épuisette, jumelles et visuels, vous partirez à la découverte de la biodiversité du site et plus particulièrement de la faune aquatique (amphibiens, poissons, micro-invertébrés, …). Trois ateliers sont proposés tout au long de la sortie encadrée par la Fédération de pêche de la Gironde : atelier qualité de l’eau, atelier “poisson qui es-tu” ? et atelier Anim’eau.

Christian Blocher

