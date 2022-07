[Sortie nature] au fil de l’eau Saint-Père, 23 juillet 2022, Saint-Père.

[Sortie nature] au fil de l’eau

Saint-Père Yonne

2022-07-23 10:00:00 – 2022-07-23 15:00:00

Saint-Père

Yonne

Saint-Père Yonne

Le Parc naturel régional du Morvan et l’association Morvan canoë-kayak (AMCK) organisent une sortie nature en canoë. Du barrage de Malassis au village de Saint-Père en passant par Pierre-Perthuis, cette balade est l’occasion de découvrir un patrimoine naturel, culturel et paysager très riche au fil de l’eau. L’occasion également d’en apprendre davantage sur ce site classé Natura 2000 et sur le site de Pierre-Perthuis qui bénéficie d’un arrêté préfectoral de protection de biotope visant à préserver cet habitat naturel d’exception.

La descente de 8 km est ouverte à tous, à condition de savoir nager.

RDV : Base de canoë-kayak d’AMCK, rue du Gravier, à Saint-Père

Prévoir un pique-nique et des vêtement adéquats à la pratique du canoë.

Réservation obligatoire auprès de AMCK au 03 86 33 35 64 ou au 06 80 26 34 27

Animation soumise au respect des règles sanitaires et à l’évolution de l’épidémie de COVID-19

+33 3 86 33 35 64

