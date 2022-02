Sortie nature : Au fil de l’eau, des falaises au marais Saint-Vigor-d’Ymonville, 18 mars 2022, Saint-Vigor-d'Ymonville.

Sortie nature : Au fil de l’eau, des falaises au marais Saint-Vigor-d’Ymonville

2022-03-18 09:30:00 09:30:00 – 2022-03-18

Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Il est bien connu que la pluie est plutôt généreuse en Normandie ! Et cette eau venue du ciel participe au bon fonctionnement des écosystèmes. Une simple goutte de pluie est capable de suivre un parcours extraordinaire. Elle peut servir à la croissance des plantes et des animaux ou encore s’infiltrer dans le sol, pour un voyage souterrain qui peut durer des siècles. La Maison de l’Estuaire vous propose de suivre une partie de cet étonnant périple. Après un départ du belvédère de Saint-Vigor d’Ymonville, pour profiter d’une vue panoramique sur l’estuaire, le groupe rejoindra au pied des falaises à la découverte des sources qui alimentent une partie des marais de la réserve naturelle. Les bottes aux pieds, venez suivre le parcours de l’eau à la manière d’un vrai jeu de piste.

Rendez-vous à la Saint-Vigor-d’Ymonville.

A partir de 7 ans

Durée : 2h30

Prévoir des vêtements chauds et des bottes.

Tarifs : enfant 3€ , premier adulte accompagnant 5€ et gratuit pour les suivants.

Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne ou via la plateforme Helloasso.

