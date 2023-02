Sortie nature – Atelier taille et greffage sur fruitiers Cerizay Catégories d’Évènement: Cerizay

Sortie nature – Atelier taille et greffage sur fruitiers, 18 février 2023, Cerizay . Sortie nature – Atelier taille et greffage sur fruitiers Cerizay Deux-Sevres

2023-02-18 09:30:00 – 2023-02-18 Cerizay

Deux-Sevres EUR Atelier de taille et de greffage animé par un bénévole sur les différentes techniques.

Apportez votre matériel. Rendez-vous à 9h45 pour du greffage en salle et à 14h pour la taille, chez Jojo Texier, rue de la

Gondromière à Cerizay. +33 6 19 23 82 56 Cerizay

