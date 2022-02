Sortie nature “Atelier macro photo” Monts Monts Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Monts

Sortie nature “Atelier macro photo” Monts, 22 mai 2022, Monts. Sortie nature “Atelier macro photo” Monts

2022-05-22 10:30:00 – 2022-05-22 12:30:00

Monts Indre-et-Loire Le cadre naturel du Domaine de Candé est parfait pour s’initier à la photo de fleurs et autres “bestioles”. Nul besoin de matériel “haut de gamme” pour s’immerger dans ce monde “à part”. En petit groupe pour échanger facilement et partager nos expériences. Le cadre naturel du Domaine de Candé est parfait pour s’initier à la photo de fleurs et autres “bestioles”. Nul besoin de matériel “haut de gamme” pour s’immerger dans ce monde “à part”. En petit groupe pour échanger facilement et partager nos expériences. +33 2 47 34 03 70 Le cadre naturel du Domaine de Candé est parfait pour s’initier à la photo de fleurs et autres “bestioles”. Nul besoin de matériel “haut de gamme” pour s’immerger dans ce monde “à part”. En petit groupe pour échanger facilement et partager nos expériences. Conseil Départemental

Monts

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Monts Autres Lieu Monts Adresse Ville Monts lieuville Monts Departement Indre-et-Loire

Monts Monts Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monts/

Sortie nature “Atelier macro photo” Monts 2022-05-22 was last modified: by Sortie nature “Atelier macro photo” Monts Monts 22 mai 2022 Indre-et-Loire Monts

Monts Indre-et-Loire