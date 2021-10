Sortie nature accompagnée “Des plantes et des saveurs…” Fléré-la-Rivière Châtillon-sur-Indre, 10 octobre 2021, Fléré-la-RivièreChâtillon-sur-Indre.

Sortie nature accompagnée “Des plantes et des saveurs…” 2021-10-10 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-10

Fléré-la-Rivière Indre Fléré-la-Rivière Châtillon-sur-Indre Indre

Châtillon-sur-Indre Mais savez-vous que par-delà votre jardin, arborant les routes, les sentiers, les prairies et les forêts, se trouvent de nombreuses possibilités pour agrémenter vos plats de façon originale et savoureuse ? Les plantes sauvages comestibles ont de plus en plus de succès dans les grands restaurants mais inutile d’être un chef étoilé pour les cuisiner. Méfiez-vous tout de même, certaines cachent bien leur jeu : au mieux elles seront infâmes et au pire toxiques. Alors, il suffit simplement… d’apprendre ! Pour cela, le Pays de Valençay en partenariat avec l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry vous propose de partir à la découverte des plantes sauvages comestibles. Vous serrez accompagné par Elsa Dufrenet, une ingénieure agronome, passionnée de cuisine.

Nous avons tous déjà entendu quelqu’un nous vanter les vertus gustatives et bienfaisantes d’une bonne soupe d’ortie. Et certains ont peut-être déjà goûté de la glace ou de la confiture à la violette…

otsi-chatillonsurindre@wanadoo.fr +33 2 54 38 74 19 http://www.berry-touraine-valdeloire.com/

© OT du Châtillonnais en Berry

