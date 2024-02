Sortie nature à Sissonne « Papillons, à tire-d’aile ! » Sissonne, samedi 8 juin 2024.

Sortie nature à Sissonne « Papillons, à tire-d’aile ! » Sissonne Aisne

Partez à la découverte des pollinisateurs qui peuplent le camp militaire de Sissonne, l’un des espaces naturels les plus riches de la région. Papillons et butineurs n’auront plus de secrets pour vous !

Une sortie proposée en partenariat avec Géodomia…

Lieu de RV précisé à la réservation (début à 14h / durée ~ 2h / tout public) 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 16:00:00

Sissonne 02150 Aisne Hauts-de-France

